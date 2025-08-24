Bei den am Wochenende in Gotha ausgetragenen Deutschen Meisterschaften der Masters waren mit Sandro Kubitza und Björn Illing vom LSV 1971 Ilmenau auch zwei Leichtathleten aus dem Ilm-Kreis dabei. Für Kubitza, Co-Trainer bei den Fußballern von Germania, war es nach längerer Zeit wieder einmal ein Start bei einer DM. „Ich hatte in den letzten Jahren Probleme mit der Achillessehne“, erzählt der 45-Jährige, der eigentlich auf den Sprintstrecken zuhause ist und dort einige Erfolge bei Seniorenmeisterschaften feiern konnte. „Aber nachdem ich dieses Jahr in Halle mit 5,50 Meter die Norm von 5,25 erfüllt hatte und die Meisterschaft gleich vor der Haustür war, wollte ich gern starten.“ Ganz konnte er an die Saisonbestleistung nicht anknüpfen, trotzdem zeigte sich der Ilmenauer mit seiner Weite von 5,38 Meter und Platz 4 zufrieden. „Es waren recht schwierige Bedingungen, vor allem wechselnder Wind“, erklärt er. Auch 5,50 Meter hätten übrigens gegen starke Gegner nicht zu Bronze gereicht.