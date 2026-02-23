Mit einer sportlichen Glanzleistung trat 400-Meter-Hürdenspezialistin Greta Lucia Ritz die Heimreise von den Deutschen U20-Hallenmeisterschaften an. Weil die lange Hürdenstrecke nur selten in der Halle im Angebot steht, geht die Wenigentafterin in der Hallensaison über die „Flachstrecke“ an den Start. Bei den hessischen Meisterschaften unterbot sie die Norm für die Deutschen Meisterschaften (58,60 sec) und bei den Süddeutschen Meisterschaften schraubte sie ihre neue persönliche Bestmarke auf 57, 88 sec. Damit trat die Athletin, die beim Hünfelder SV trainiert, gut vorbereitet die Reise in den „Glaspalast“ von Sindelfingen an.