Leichtathletik-DM: Deutsche Meisterin kommt aus Thüringen

Das war ein hartes Stück Arbeit am Wochenende für die sympathische Läuferin aus dem Eisfelder Ortsteil. Smilla Bauer, die für den Erfurter LAC startet, gewann am Sonntag, 5. Juli, das Finalrennen der deutschen Meisterschaft in Wattenscheid über die doppelte Stadionrunde in 2:11,08 Minuten. Sie benötigte dafür allerdings keine neue persönliche Bestleistung. War doch das Finalrennen, das sie dank eines gigantischen Schlussspurts für sich entschied, eher von Taktik geprägt. Richtig zur Sache war es auch tags zuvor gegangen. Da hatte die 17-Jährige den zweiten Halbfinallauf in 2:10,35 Minuten gewonnen und angedeutet, dass die Schallmauer – unter 2:10 – demnächst von ihr durchbrochen wird.