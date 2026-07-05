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  8. Deutsche Meisterin kommt aus Thüringen

Leichtathletik-DM Deutsche Meisterin kommt aus Thüringen

Bei den deutschen U18-Leichtathletik-Titelkämpfen in Wattenscheid ist über die 800 Meter keine schneller als Smilla Bauer aus Waffenrod-Hinterrod (Landkreis Hildburghausen).

Leichtathletik-DM: Deutsche Meisterin kommt aus Thüringen
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Die neue, frische gebackene Deutsche Meisterin über 800 Meter: Smilla Bauer aus Waffenrod-Hinterrod – hier bei Medaillen-Bisstest. Foto: privat

Das war ein hartes Stück Arbeit am Wochenende für die sympathische Läuferin aus dem Eisfelder Ortsteil. Smilla Bauer, die für den Erfurter LAC startet, gewann am Sonntag, 5. Juli, das Finalrennen der deutschen Meisterschaft in Wattenscheid über die doppelte Stadionrunde in 2:11,08 Minuten. Sie benötigte dafür allerdings keine neue persönliche Bestleistung. War doch das Finalrennen, das sie dank eines gigantischen Schlussspurts für sich entschied, eher von Taktik geprägt. Richtig zur Sache war es auch tags zuvor gegangen. Da hatte die 17-Jährige den zweiten Halbfinallauf in 2:10,35 Minuten gewonnen und angedeutet, dass die Schallmauer – unter 2:10 – demnächst von ihr durchbrochen wird.

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Für Vater Christoph Bauer ein wirklich bewegender Moment: „Ich bin sehr dankbar, dass ich so was erleben darf“, meinte er am Sonntagabend. Bei den Titelkämpfen habe „mega Spannung“ geherrscht. „Ich bin sehr stolz auf meine Tochter“, ergänzte der überglückliche Vater. Smilla selbst meinte unmittelbar nach dem Auslaufen: „Ich freue mich riesig über meinen zweiten deutschen Meistertitel und bin sehr dankbar für den großen Sprung, den ich dieses Jahr in Erfurt schaffen konnte.“