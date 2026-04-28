Leichtathletik: Diskus-Gipfel beim Golden Oval in Dresden

Dresden - Das Teilnehmerfeld des Golden Oval wird immer attraktiver. Bei dem Leichtathletik-Meeting im Dresdner Heinz-Steyer-Stadion wird sich mit dem Australier Matthew Denny die Nummer eins der Welt im Diskuswerfen mit Steven Richter vom LV 90 Erzgebirge messen. Der 23 Jahre alte Sachse hatte vor drei Wochen im US-amerikanischen Ramona seine persönliche Bestleistung auf 74,00 Meter geschraubt. Der 29-jährige Denny - die Nummer zwei in der ewigen Bestenliste - hatte die Scheibe vier Zentimeter weiter geworfen.