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  4. Diskus-Gipfel beim Golden Oval in Dresden

Leichtathletik Diskus-Gipfel beim Golden Oval in Dresden

Das Golden Oval Ende Mai wird zum Treffen der weltbesten Diskuswerfer. Aber auch deutsche Olympiasieger und Weltklasse-Athleten kommen nach Dresden.

Leichtathletik: Diskus-Gipfel beim Golden Oval in Dresden
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Steven Richter hat beim Golden Oval in Dresden ein Heimspiel. (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa

Dresden - Das Teilnehmerfeld des Golden Oval wird immer attraktiver. Bei dem Leichtathletik-Meeting im Dresdner Heinz-Steyer-Stadion wird sich mit dem Australier Matthew Denny die Nummer eins der Welt im Diskuswerfen mit Steven Richter vom LV 90 Erzgebirge messen. Der 23 Jahre alte Sachse hatte vor drei Wochen im US-amerikanischen Ramona seine persönliche Bestleistung auf 74,00 Meter geschraubt. Der 29-jährige Denny - die Nummer zwei in der ewigen Bestenliste - hatte die Scheibe vier Zentimeter weiter geworfen. 

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"Matthew ist ein guter Typ, wir kommen super miteinander klar. Ich freue mich, dass er in Dresden wirft", sagte Richter. "Als Sachse hoffe ich natürlich auf den Heimvorteil."

Mihambo und Ogunleye in Dresden am Start

Auch in den anderen Wettbewerben kommen die Zuschauer auf ihre Kosten. Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz wird ebenso in Dresden auflaufen wie Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye von der MTG Mannheim. Zudem haben Hammerwurf-Vizeweltmeister Merlin Hummel (Eintracht Frankfurt) und Sprinterin Gina Lückenkemper vom SCC Berlin ihre Teilnahme zugesagt.