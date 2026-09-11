Ultimate Championship Hammerwerfer Hummel siegt bei Leichtathletik-Premiere

Budapest - Hammerwerfer Merlin Hummel hat den lukrativen Sieg bei einer Leichtathletik-Premiere gefeiert. Der 24-Jährige gewann bei der erstmals ausgetragenen Ultimate Championship in Budapest am Abend der nächsten Stabhochsprung-Show des Schwedens Armand Duplantis. Für den Erfolg mit einer Weite von 81,46 Metern kassierte Hummel 150.000 US-Dollar (rund 129.000 Euro) Preisgeld. "Jetzt mal Gold zu holen, ist natürlich erfrischend und ich kann mich dran gewöhnen, definitiv", sagte der EM-Zweite und Vizeweltmeister, der diesmal nicht zu schlagen war.