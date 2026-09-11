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  6. Hammerwerfer Hummel siegt bei Leichtathletik-Premiere

Ultimate Championship Hammerwerfer Hummel siegt bei Leichtathletik-Premiere

Nach Silber bei EM und WM gewinnt Hammerwerfer Merlin Hummel bei einem neuen Leichtathletik-Format. Bei der ersten Ultimate Championship freut er sich auch über ein sechsstelliges Preisgeld.

Budapest - Hammerwerfer Merlin Hummel hat den lukrativen Sieg bei einer Leichtathletik-Premiere gefeiert. Der 24-Jährige gewann bei der erstmals ausgetragenen Ultimate Championship in Budapest am Abend der nächsten Stabhochsprung-Show des Schwedens Armand Duplantis. Für den Erfolg mit einer Weite von 81,46 Metern kassierte Hummel 150.000 US-Dollar (rund 129.000 Euro) Preisgeld. "Jetzt mal Gold zu holen, ist natürlich erfrischend und ich kann mich dran gewöhnen, definitiv", sagte der EM-Zweite und Vizeweltmeister, der diesmal nicht zu schlagen war.

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In dem Stadion, in dem das deutsche Team bei der WM vor drei Jahren bei der Medaillenvergabe leer ausgegangen war, siegte Hummel souverän vor dem ungarischen Europameister Bence Halasz, der den Hammer auf 80,30 Meter schleuderte. 

Viele Favoritensiege

Wie Hummel kürten sich vor 20.557 Zuschauern auch Stars der Szene bei den Duellen zwischen Weltmeistern und Olympiasiegern und anderen Topathleten zu einem sogenannten Ultimate Champion: Die Ukrainerin Jaroslawa Mahutschich gewann den Hochsprung und der Norweger Jakob Ingebrigtsen siegte über 5.000 Meter. Duplantis (6,20 Meter) ließ den Griechen Emmanouil Karalis (6,15) hinter sich. Die Weltrekordhöhe von 6,32 Metern meisterte der Schwede nicht.

Bis zum Sonntag geht es im Nationalen Leichtathletikzentrum in insgesamt 26 Einzel- und zwei Mixed-Staffel-Wettbewerben jeweils um den Titel des Ultimate Champion. Mit dem erstmals ausgetragenen Wettbewerb will der Weltverband die Leichtathletik neu in Szene setzen. Lange Vorkämpfe gibt es nicht, es geht in direkten Duellen zwischen Olympiasiegern, Weltmeistern und Topathleten um den Erfolg. Dazu gibt es neue Showelemente. "Ich glaube, es ist mal gut, einen Anstoß zu haben und mal sich neu zu erfinden", sagte Hummel.

Was macht man mit 150.000 Dollar?

Auch in den Disziplinen gibt es Neuerungen, etwa nur vier statt sechs Durchgänge im Hammerwurf. Hummel kam mit dem neuen Format, bei dem das Feld schrittweise reduziert wird, gut zurecht. Weltmeister und Olympiasieger Ethan Katzberg aus Kanada schied dagegen nach zwei Durchgängen aus. 

"Ich hatte eh bei sechs Versuchen immer mal zwei, die scheiße sind, deswegen muss man die dann halt hier weglassen", scherzte Hummel. Was er mit dem stolzen Preisgeld macht? "Clever anlegen." Insgesamt schüttet der Weltverband zehn Millionen US-Dollar (rund 8,6 Millionen Euro) aus - nach Angaben des Verbands das höchste Preisgeld, das jemals bei einer einzelnen Leichtathletik-Veranstaltung angeboten wurde.

Weitere deutsche Chancen folgen

Außer Hummel und der Mixed-Staffel über 4x100 Meter, die zum Start Sechste wurde, sind noch vier weitere deutsche Leichtathleten dabei. Speerwurf-Europameister Julian Weber, die Langhürdler Emil Agyekum und Owe Fischer-Breiholz sowie 1.500-Meter-Läufer Robert Farken wollen beim Kampf um die Spitzenplätze mitmischen.