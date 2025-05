Einen recht erfolgreichen Einstieg in die Freiluftsaison feierten die Athletinnen und Athleten des Thüringer Leichtathletik-Verbandes (TLV) beim Frühjahrssportfest des Ohrdrufer LV am 17. Mai. Besonders stark räumten die Teilnehmer des Erfurter LAC und des LC Jena ab, aber auch die Athleten des WSSV Suhl 1990 mischten bei den Normerfüllungen für die Deutschen Jugendmeisterschaften in Ulm (U16/U23) als auch in Bochum-Wattenscheid (U18/U20) kräftig mit.