Was für ein toller Wettkampftag für die Geherinnen Lilli Ciara Emmrich und Georgina Dübner, den Sprinter Henry Mengs und für Wurfspezialist Paul Schröder, den mitgereisten Anhang und natürlich die Leichtathletik-Trainer vom 1. TSV Bad Salzungen. Sie kehren mit zwei Silber- und einer Bronzemedaille von den Titelkämpfen aus Sachsen-Anhalt zurück. Auch die Tiefenorterin Laura Kalinowski (LC Jena) glänzte in Halle.