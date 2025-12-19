Längst ist das traditionelle Hallensprungmeeting des Ohrdrufer Leichtathletik Verein (OLV) vielen Nachwuchsathleten des Thüringer Leichtathletik-Verbandes (TLV) zum Saisonabschluss eine feste Adresse geworden. Und das trifft auch für die Aktiven des WSSV Suhl zu, die wieder mit einer starken Equipe in der Goldberghalle am Start waren. Einige, wie der Sieger der MJU15 Luca Lion Gloger, gaben auch schon eine Vorausschau, welche Ziele für die Saison 2026 angepeilt werden.