Im schicken Jenaer Kernbergestadion ermittelten am Samstag die Thüringer Nachwuchsleichtathleten der AK 12 bis 15 (U16) ihre besten Mehrkämpfer. Bei den „Block“-Meisterschaften stehen in jeder Altersklasse drei Mehrkampfvarianten zur Verfügung, aus denen sie sich eine aussuchen dürfen. In dieser gilt es, alle fünf Disziplinen zu absolvieren. Neben dem Block Sprint/Sprung (bestehend aus 100 m, Hochsprung, 80 m Hürden, Weitsprung und Speerwerfen) steht der Block Lauf (mit 100 m, 80 m Hürden, Weitsprung, Ballwurf, und 2000 m) sowie der Block Wurf (mit 100 m, 80 m Hürden, Weitsprung, Kugelstoßen und Diskuswerfen) im Angebot.