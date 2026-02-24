Am 13. und 14. Juni sollen im Arnstädter Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion wieder die Thüringer Landesmeisterschaften der U14 bis Masters stattfinden. Schon im letzten Jahr war man unter örtlicher Ausrichtung des LSV Lok erfolgreicher Gastgeber der Titelkämpfe. Die zentrale Lage und der engagierte Arnstädter Verein prädestinierten die Kreisstadt des Ilm-Kreises in den letzten Jahrzehnten immer wieder als Austragungsort von Meisterschaften.