Bei den mit über 1000 Teilnehmern stark besetzten Bayerischen Hallenmeisterschaften der Leichtathletik in der Werner-von-Linde-Halle in München glänzten erneut drei Thüringer. Sie waren im Quartett mit dem TSV Bad Rodach angereist. Allen voran lief Antonia Kräußlich (Großwalbur) in der U20 über die 800 Meter souverän in 2:14,48 Minuten zum Titelgewinn, über die 1500-Meter-Distanz wurde sie Zweite in 4:41,27 Minuten. In der U18 belegte Celina Kraußer über die 3000 Meter in ihrer neuen Richtzeit von 11:36,35 Minuten Platz sechs. Die Deutsche Schüler-Meisterin über 800 Meter, Smilla Bauer aus Waffenrod/Hinterrod, musste sich über 800 Meter (2:21,25) der um ein Jahr älteren Lena Rossmanith (Marktoberdorf) geschlagen geben. Über 400 Meter lief sie ein bravouröses Rennen und erkämpfte sich mit neuer Bestzeit (58,71 Sekunden) die Goldmedaille. Speerwerfer Felix Zehner aus Westenfeld (U18) trainiert seit geraumer Zeit zusätzlich am Wurf-Stützpunkt Selb beim Landestrainer Frank Hörl. Den 700-Gramm-Speer warf er auf sehr gute 54,45 Meter, holte sich Silber und das Ticket für die Deutsche Winterwurfmeisterschaft im Februar in Halle an der Saale.