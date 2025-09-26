Nicht nur Kugelstoßer Andy Dittmar (BIG Gotha/M50) wartete zum traditionellen Herbstsportfest mit einer klasse Leistung auf, als er die Sechs-Kilo-Kugel auf 18,90 Meter wuchtete und damit seinen eigenen deutschen Rekord um 27 Zentimeter verbesserte. Auch die Nachwuchsathleten des Schleusinger LV 99/LG Ohra Energie und des SV EK Veilsdorf zeigten zum Saisonende noch einmal recht stabile Leistungen und sogar eine Reihe neuer persönlicher Bestleistungen.
Leichtathleten aus dem Süden Millimeterarbeit auf dem Brett
Theo Schwabe 26.09.2025 - 16:06 Uhr