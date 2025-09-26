Nicht nur Kugelstoßer Andy Dittmar (BIG Gotha/M50) wartete zum traditionellen Herbstsportfest mit einer klasse Leistung auf, als er die Sechs-Kilo-Kugel auf 18,90 Meter wuchtete und damit seinen eigenen deutschen Rekord um 27 Zentimeter verbesserte. Auch die Nachwuchsathleten des Schleusinger LV 99/LG Ohra Energie und des SV EK Veilsdorf zeigten zum Saisonende noch einmal recht stabile Leistungen und sogar eine Reihe neuer persönlicher Bestleistungen.