Leicht verletzt: Passanten retten 90-Jährige bei Brand aus Wohnhaus

Röhrmoos (dpa/lby) - Passanten haben eine 90-Jährige mitten in der Nacht aus ihrem brennenden Wohnhaus in Oberbayern gerettet. Bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte brachten sie die Frau ins Freie, sodass sie lediglich leicht verletzt in ein Krankenhaus kam, wie die Polizei mitteilte. Ob die Passanten zufällig am Haus bei Röhrmoos (Landkreis Dachau) vorbeigingen oder etwa Nachbarn waren, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.