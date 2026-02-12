Buchloe (dpa/lby) - Um ein YouTube-Video nachzustellen, hat sich ein junger Mann vor das Auto seines Freundes gelegt und ist von dem anfahrenden Fahrzeug erfasst worden. Der 22-Jährige wurde wenige Meter vom Auto mitgeschleift und verletzte sich dabei leicht, wie die Polizei mitteilte. Auch sein gleichaltriger Freund legte sich vor den Wagen, blieb aber unverletzt. Der Fahrer hatte die beiden nicht bemerkt und war am Dienstag vor einem Café in Buchloe (Landkreis Ostallgäu) einfach losgefahren - das Nachstellen des Videos ging damit gründlich schief.