Auf Lachs und Holz folgt Kamelmilch

Es ist nicht die erste ungewöhnliche Idee von Micolino. In seinem Eiscafé Rino in Rottenburg am Neckar nahe Tübingen gab es auch schon die Sorten Lachs, Holz, Gorgonzola und Leberwurst. Ein Insekteneis mit Grillen schaffte es sogar ins indische und US-amerikanische Fernsehen. "Man muss sich trauen im Leben. Ich traue mich immer", sagte er. Spätestens mit seinem Kameleis zahlt sich dieser Mut aus.