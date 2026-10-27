Dresden (dpa/sn) - In einem Einfamilienhaus in Dresden sind zwei Leichen entdeckt worden. Es handelt sich um eine 61 Jahre alte Frau und einen 64-Jährigen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Mann zunächst die Frau getötet und sich dann selbst tödliche Verletzungen zugefügt. Beide lebten gemeinsam in dem Haus. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.