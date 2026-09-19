Nersingen (dpa/lby) - Ein Mann ist in seiner Wohnung bei Nersingen (Landkreis Neu-Ulm) tot gefunden worden. Die Ermittler gehen von einem gewaltsamen Tod aus, wie die Polizei mitteilte. Der genaue Ablauf des Geschehens soll nun geklärt werden. Beamte suchten bereits die Gegend um die Wohnung ab, in der der 59-Jährige am Freitag gefunden wurde. Aus ermittlungstaktischen Gründen macht die Polizei derzeit keine weiteren Angaben.