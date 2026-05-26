Aschaffenburg (dpa/lby) - Einsatzkräfte haben die Leiche eines Mannes aus dem Main geborgen. Es soll sich dabei um einen 56-Jährigen aus Aschaffenburg handeln, teilte die Polizei mit. Ein Angler sah den Körper am Sonntagvormittag im Fluss treiben und rief die Polizei. Die Leiche habe sich demnach an einem Baum verfangen. Die Hintergründe zum Tod des Mannes sollen nun die Ermittlungen klären. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es derzeit nicht.