Der Vorfall ereignete sich am Freitag in der westböhmischen Industrie- und Brauereistadt Pilsen (Plzen), knapp 90 Kilometer westlich von Prag. Das Unternehmen, das dort die Dienste des "Koroner" (nach dem englischen Wort "coroner") bereitstellt, drückte sein Bedauern aus und kündigte personelle Konsequenzen an. Der "Koroner" stellt in Tschechien seit einer Gesetzesänderung 2011 die Identität und die Todesursache Verstorbener fest.