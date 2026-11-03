Leiche in Oberpfalz entdeckt: Polizei ermittelt nach Fund menschlicher Überreste

Kirchenthumbach (dpa/lby) - Polizisten haben auf dem Gelände eines abgelegenen Anwesens in der Oberpfalz eine Leiche gefunden. Es gebe Hinweise, dass es sich bei dem Toten um den Bewohner des Hauses in Kirchenthumbach (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) handeln könnte, sagte ein Polizeisprecher. Die Leiche sei am Montagnachmittag im Freien gefunden worden. Zuvor hatten die "Oberpfalz Medien" darüber berichtet.