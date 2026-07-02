Walking Street - Pattayas Rotlichtviertel

Hier tobt nach Sonnenuntergang allabendlich das Nachtleben. In der Fußgängerzone reihen sich zwielichtige Clubs, Go-Go-Bars und Massagesalons aneinander. Auf Postern werden Asiatinnen ebenso angepriesen wie "Russian Showgirls", die auf Neontafeln in Netzstrümpfen und Strapsen posieren. Schnell gewinnt man den Eindruck: Im Sündenpfuhl Pattaya scheinen der Fantasie internationaler Sextouristen kaum Grenzen gesetzt.

Der "Sydney Morning Herald" nahm den Mordfall zum Anlass, eine neue Tendenz im Sextourismus zu beleuchten: Unter Berufung auf renommierte Soziologen schrieb das Blatt, Pattaya sei längst nicht mehr nur das Revier älterer, einsamer Männer zwischen 60 und 80, die nach "fügsamen" Frauen suchten und "frustriert vom westlichen Feminismus" seien.

Immer jüngere Sextouristen

Tatsächlich gehören Weißhaarige aus dem Westen, die Hand in Hand mit einer deutlich jüngeren Thailänderin in einem Hotelzimmer verschwinden, seit Jahrzehnten zum Straßenbild, nicht nur in Pattaya. Zunehmend reisten nun aber auch jüngere Besucher in ihren Zwanzigern, Dreißigern und Vierzigern in die thailändische Partymetropole – auf der Suche nach Abwechslung, Anonymität und einem Leben ohne die Regeln des Alltags.

Zugleich betonten die Forscher, dass Gewaltverbrechen wie der aktuelle Fall selbst in diesem Umfeld eine Ausnahme seien. Allerdings verwies die Polizei darauf, dass es allein in den vergangenen beiden Jahren nahe Pattaya zwei Fälle gegeben habe, bei denen Frauen aus dem Rotlichtmilieu tot in Koffern entdeckt wurden - bisher sind die Taten ungeklärt.