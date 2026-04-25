Lalling (dpa/lby) - Ein seit rund zwei Wochen vermisster Mann ist tot in einem Waldstück in Niederbayern gefunden worden. Derzeit lägen keine Hinweise auf Gewalt- oder Fremdeinwirkung am Tod des Seniors vor, sagte ein Polizeisprecher. Eine Obduktion soll nun die genauen Todesumstände des 79-Jährigen klären. Die Leiche des Mannes fand ein Passant bei Lalling im Landkreis Deggendorf. In der Nähe habe der 79-Jährige laut Polizei zuletzt gewohnt.