Für Iris Stalzer brachten die vergangenen Monate nicht nur ein bisschen politisches Handgemenge. Die designierte Bürgermeisterin von Herdecke, die sich im Wahlkampf bravourös schlug und ihren CDU-Konkurrenten bezwang, war in ihrem familiären Umfeld in einige gewaltsame Konflikte verwickelt, bei denen auch Blut floss. Als die am 7. Oktober durch Messerstiche schwer verletzte Juristin wieder ansprechbar war, sich Statements und Presseberichte rund um den Vorfall häuften, kam heraus, dass sie schon mehrfach die Polizei um Hilfe gebeten hatte.