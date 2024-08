Lehrlinge: Viele Ausbildungsplätze frei - Kfz-Mechatroniker gesucht

Azubis in der Medizin am oberen Ende beim Gehalt

Das meiste Geld nehmen Azubis etwa in medizinischen Gesundheitsberufen monatlich nach Hause, mit 1.272 Euro im Mittel. Aber auch Lehrlinge in der Steuerberatung (1.221 Euro) und in der Erziehung (1.186) zählen unter den Nachwuchskräften zu den Besserverdienern. Insgesamt hat das Mitteleinkommen der sozialversicherungspflichtigen Azubis über alle Ausbildungsjahre hinweg in den vergangenen Jahren einen Sprung gemacht: Vor fünf Jahren lag es bei 845 und inzwischen bei 1.027 Euro. Allerdings sind in dieser Zeit etwa auch Lebenshaltungskosten generell gestiegen.