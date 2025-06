Lehrjahre: IHK-Umfrage: Azubis in Thüringen zufrieden

Erfurt (dpa/th) - Überwiegend gutes Betriebsklima, gute Übernahmechancen und Nähe zur Heimat: In einer Umfrage der Industrie- und Handelskammern (IHK) zeigen sich Thüringens Auszubildende weitgehend zufrieden mit ihrer Situation. So bewerten etwa 93 Prozent das Betriebsklima in ihren Ausbildungsbetrieben als gut und 87 Prozent würden ihre Ausbildung im Betrieb weiterempfehlen, 88 Prozent sehen zudem gute Übernahme- und Aufstiegschancen. 81 Prozent gaben an, dass bei ihrer Ausbildungswahl die Nähe des Betriebs zum Wohnort eine Rolle spielte.