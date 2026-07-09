Mit einer festlichen Feierstunde am vergangenen Donnerstag verabschiedete das Staatliche Studienseminar an der Regionalstelle Süd seine Absolventinnen und Absolventen der Lehrämter Grundschule, Regelschule und Gymnasium. Darüber hinaus wurden Teilnehmende der Nachqualifizierung und Weiterbildung für ihren erfolgreichen Abschluss geehrt. Gemeinsam mit den Seminarleitungen sowie den Fachleiterinnen und Fachleitern blickten sie auf eine intensive Ausbildungszeit zurück und wurden auf ihren Start in den Schuldienst vorbereitet.