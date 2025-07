Im Mai war es, da hatte Doreen Krauße-Ullrich, Leiterin der Gemeinschaftsschule in Großbreitenbach. zum Unternehmerstammtisch der Landgemeinde angesprochen, dass ab kommendem Jahr der Sportunterricht für die fünften Klassen ausfallen soll. So jedenfalls wiederholte es in der jüngsten Stadtratssitzung Rico Rocktäschel (AfG), der den Umstand nicht als gegeben hinnehmen will und fordert, etwas dagegen zu tun. Für ihn sei es ein Unding, dass den Kindern kein Sportunterricht angeboten werden solle, wo an anderer Stelle mehr Bewegung bei Kindern gefordert würde.