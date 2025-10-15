Torsten Griewald liebt seinen Beruf. Er ist Musiklehrer mit hohen Ansprüchen. Welche Vorzüge er als solcher in Hessen hatte, zeigte sich erst, als er aus persönlichen Gründen nach Thüringen zurückzog und seine Tätigkeit an der Gemeinschaftsschule in Großbreitenbach aufnahm. In Hessen habe er bis zu drei Chöre geleitet. Er spricht von Aufführungen der „Dreigroschenoper“ und „Die Fledermaus“. An solchen Projekten sei an seiner jetzigen Wirkungsstätte nicht zu denken. Im Gegenteil.