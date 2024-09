Bislang wenige Zuschläge ausgezahlt

Aktuelle Zahlen des Bildungsministeriums zeigen ohnehin, dass sich zuletzt nur wenige Thüringer Pädagogen durch die Zahlung von Sonderzuschlägen beispielsweise in Regionen mit großem Lehrermangel haben locken lassen. Im laufenden Jahr seien solche Zahlungen für 106 Beamte gewährt worden, hieß es jüngst in der Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der FDP-Landtagsabgeordneten Franziska Baum. Im vergangenen Jahr sei das Geld für 209 verbeamtete Lehrer bewilligt worden. "In einem Fall wurde der Sonderzuschlag zur Verhinderung von Abwanderung gezahlt, in fünf Fällen im Zuge von Lehrertauschverfahren, in den übrigen Fällen bei Neueinstellung", schrieb das Ministerium an Baum.

Vielmehr scheinen die Zuschläge eher Mitnahmeeffekte auszulösen: Sie werden oft an Lehrer gezahlt, die etwa wegen familiärer Bindungen ohnehin im ländlichen Raum unterrichtet hätten. Der Vorsitzende des Thüringer Lehrerverbandes, Tim Reukauf, hatte die Zuschläge aus genau diesem Grund vor wenigen Wochen ebenfalls kritisiert. "Es ist nicht so, dass diese Zuschläge in Lehrerzimmern gefeiert werden." Während neu in den Schuldienst eingestellte Lehrer mehr Geld bekämen, erhielten diejenigen, die teilweise schon seit Jahrzehnten an Schulen im ländlichen Raum unterrichteten, kein zusätzliches Geld. "Die Kernmannschaft wird so eher nicht entlastet", sagte Reukauf.