Lehrermangel: Bildungsexperte warnt vor Überforderung von Aushilfslehrern

Augsburg (dpa/lby) - Die Beschäftigung von Studierenden als Aushilfslehrer gefährdet nach Angaben des Bildungsforschers Klaus Zierer den Studienerfolg der angehenden Pädagogen. Er beobachte bei seinen Studentinnen und Studenten immer häufiger schlechte Noten und Belastungen durch Überarbeitung wegen ihres Einsatzes an Schulen, sagte der Schulpädagogik-Lehrstuhlinhaber der Uni Augsburg. "Es ist grotesk, dass das Kultusministerium die Qualität des Lehramtsstudiums aufs Spiel setzt, um ihre Statistiken beim Unterrichtsausfall und den selbst verschuldeten Lehrermangel zu beschönigen."