Lehrermangel: Bildungsexperte warnt vor Überforderung von Aushilfslehrern

Laut Zierer können Studenten in Bayern an allen Schularten als Vertretungslehrkräfte eingesetzt werden. Er kritisiert, dass Studierende mitunter sogar als Klassenleitung tätig seien. Sie agierten im Prinzip ebenso wie voll ausgebildete Lehrpersonen mit zwei Staatsexamina. Folge sei eine völlige Überforderung der jungen Leute, die ins kalte Wasser geschmissen und alleine gelassen würden. Es sei unverantwortlich gegenüber den Kindern und Jugendlichen, wenn sie von unerfahrenen und noch nicht qualifizierten Laien erzogen und unterrichtet würden.