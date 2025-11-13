Lehrermangel: 36 unbesetzte Lehrerstellen im Landkreis Hildburghausen

Weiter fällt Unterricht in den Schulen des Landkreises aus. Unterrichtspläne können nur ausgefüllt werden, weil an manchen Fächern geknapst wird. Im Gymnasium Georgianum haben die Schüler der Oberstufe zum Beispiel nur noch zwei, statt drei Unterrichtsstunden in der zweiten Fremdsprache und auch der Sportunterricht wurde gekürzt. Schon durch kurzfristige und längerfristige Erkrankungen kommt es dazu, dass längst nicht jede Unterrichtsstunde abgedeckt werden kann. Lücken können häufig auch gar nicht so einfach geschlossen werden. Denn es fehlen weiterhin eine ganze Reihe an Lehrern an den Schulen des Landkreises. Quer durch alle Schulformen sind derzeit weiterhin Stellen ausgeschrieben, teilt Michael Kaufmann, Schulamtsleiter des Staatlichen Schulamts Südthüringen mit.