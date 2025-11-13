Lehrermangel: 36 unbesetzte Lehrerstellen im Landkreis Hildburghausen

Auf der anderen Seite beschäftigt das Land aber auch bereits junge, angehende Lehrkräfte. Sie können bereits während ihres Studiums Unterrichtsstunden übernehmen, teilt Michael Kaufmann mit. So seien mit insgesamt 62 Lehrerwochenstunden sieben studentische Lehrkräfte an den Regelschulen im Einsatz. In den Grundschulen unterstützen vier Studierende mit insgesamt 40 Lehrerwochenstunden. Zwei Lehramtsstudenten sind mit insgesamt zwölf Lehrerwochenstunden an den Gymnasien tätig. „Die Arbeit der Studentinnen und Studenten wird als gewinnbringend angesehen“, teilt der Schulamtsleiter mit. Sie seien flexibel, aufgeschlossen und arbeiteten hauptsächlich selbstständig im Unterricht, da sie bereits ihr kompaktes Schulpraktikum absolviert hätten, so Kaufmann. Sie würden dabei durch die Lehrerteams der jeweiligen Schulen unterstützt. Unter Umständen kann auf diese Weise auch die Bindung zu den Schulen, an denen die Lehramtsanwärter tätig sind, erhöht werden. In einer Runde am Gymnasium Georgianum haben angestellte Studenten bereits geäußert, dass sie sich vorstellen könnten, auch ihr Referendariat an der Schule zu absolvieren und nach der Ausbildung dort weiterzuarbeiten,