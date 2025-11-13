 
Lehrermangel 36 unbesetzte Lehrerstellen im Landkreis Hildburghausen

Chemie, Deutsch, Mathe – in diesen Fächern sind Lehrer im Landkreis Hildburghausen besonders gefragt. 36 unbefristete Stellen und zehn befristete Stellen konnten nicht besetzt werden.

1
Noch immer ist ein großer Teil der ausgeschriebenen Lehrerstellen im Landkreis Hildburghausen nicht besetzt. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Weiter fällt Unterricht in den Schulen des Landkreises aus. Unterrichtspläne können nur ausgefüllt werden, weil an manchen Fächern geknapst wird. Im Gymnasium Georgianum haben die Schüler der Oberstufe zum Beispiel nur noch zwei, statt drei Unterrichtsstunden in der zweiten Fremdsprache und auch der Sportunterricht wurde gekürzt. Schon durch kurzfristige und längerfristige Erkrankungen kommt es dazu, dass längst nicht jede Unterrichtsstunde abgedeckt werden kann. Lücken können häufig auch gar nicht so einfach geschlossen werden. Denn es fehlen weiterhin eine ganze Reihe an Lehrern an den Schulen des Landkreises. Quer durch alle Schulformen sind derzeit weiterhin Stellen ausgeschrieben, teilt Michael Kaufmann, Schulamtsleiter des Staatlichen Schulamts Südthüringen mit.

Ende Oktober waren für den Landkreis Hildburghausen im Karriereportal des Freistaats Thüringen 36 unbefristete Stellen für Lehrkräfte ausgeschrieben, dazu zehn befristete und sechs unbefristete Stellen für Erzieher an Grundschulen. Zum aktuellen Zeitpunkt sind im Landkreis Hildburghausen im Bereich der Grundschulen acht unbefristete, davon sechs im Bereich der Erzieher, und sechs befristete Stellen ausgeschrieben. Für die Regelschulen im Landkreis sind 15 unbefristete und 3 befristete Stellen derzeit noch offen. Ausschreibungen für die Gymnasien verteilen sich auf elf unbefristete und eine befristete. Im Bereich der Förderschulen sind derzeit acht unbefristete Stellen im Karriereportal veröffentlicht. Nur für das Staatliche Berufsschulzentrum Hildburghausen ist derzeit keine offene Stelle ausgeschrieben.

Schulen flächendeckend betroffen

Die unbesetzten Stellen verteilen sich dabei quer durch den gesamten Landkreis. An den Gymnasien Georgianum in Hildburghausen und dem Hennebergischen Gymnasium in Schleusingen fehlen je sechs Lehrkräfte in den Kollegien. Besonders betroffen sind aber vor allem die Regelschulen - dort sind flächendeckend jeweils eine bis drei unbefristetete Vollzeitstellen unbesetzt. Mit acht fehlenden Lehrkräften ist aber auch das Staatliche Förderzentrum stark vom Lehrermangel betroffen.

Betrachtet man allein die Personalzahl hat sich damit eine leichte Verbesserung ergeben. Unsere Redaktion hatte bereits zum Beginn des vergangenen Schuljahres 2024/25 beim Schulamt nach offenen Stellen nachgefragt. „Zum Schuljahresbeginn 2024/25 waren für die Schulen des Landkreises 54 unbesetzte Vollzeitstellen im Karriereportal des Freistaats hinterlegt. Quer durch alle Schulformen – von Grundschule, Regelschule und Gymnasium bis zur Förderschule oder der Berufsschule – konnten Stellen nicht besetzt werden. Besonders betroffen waren die Regelschulen. Fast die Hälfte der fehlenden Lehrerstellen entfallen auf diese Schulform“, lautete vor etwa einem Jahr die Antwort. Auch bei den Fächern liest sich der Mangel ähnlich: Vorranging für Chemie, Deutsch, Mathematik, Ethik und Physik werden Lehrkräfte gesucht.

Senior Experts und Lehramtsstudenten

Um die Unterrichtsabdeckung zu gewährleisten, wird aber auf erfahrene Lehrkräfte zurückgegriffen, die eigentlich bereits im Ruhestand sind. Als so genannte „Senior Experts“ unterstützen sie die Kollegien und übernehmen einzelne Stunden.

Auf der anderen Seite beschäftigt das Land aber auch bereits junge, angehende Lehrkräfte. Sie können bereits während ihres Studiums Unterrichtsstunden übernehmen, teilt Michael Kaufmann mit. So seien mit insgesamt 62 Lehrerwochenstunden sieben studentische Lehrkräfte an den Regelschulen im Einsatz. In den Grundschulen unterstützen vier Studierende mit insgesamt 40 Lehrerwochenstunden. Zwei Lehramtsstudenten sind mit insgesamt zwölf Lehrerwochenstunden an den Gymnasien tätig. „Die Arbeit der Studentinnen und Studenten wird als gewinnbringend angesehen“, teilt der Schulamtsleiter mit. Sie seien flexibel, aufgeschlossen und arbeiteten hauptsächlich selbstständig im Unterricht, da sie bereits ihr kompaktes Schulpraktikum absolviert hätten, so Kaufmann. Sie würden dabei durch die Lehrerteams der jeweiligen Schulen unterstützt. Unter Umständen kann auf diese Weise auch die Bindung zu den Schulen, an denen die Lehramtsanwärter tätig sind, erhöht werden. In einer Runde am Gymnasium Georgianum haben angestellte Studenten bereits geäußert, dass sie sich vorstellen könnten, auch ihr Referendariat an der Schule zu absolvieren und nach der Ausbildung dort weiterzuarbeiten,

Ein weiteres Mittel, neue Lehrkräfte für Thüringen zu gewinnen, ist es Lehrern aus anderen Bundesländern Stellen anzubieten. „Diese können nach Freigabe im Herkunftsland im Wege der Versetzung, im Rahmen des sogenannten Lehrertauschverfahrens zwischen den Bundesländern oder auch direkt als Neueinstellung häufig unmittelbar nach Abschluss des Referendariats aufgenommen oder eingestellt werden“, so Michael Kaufmann.

Auf diese Weise habe man - im gesamten Schulamtsbezirk Südthüringen - drei Lehrkräfte für das aktuelle Schuljahr an den Berufsschulen eingestellt. Die Regelschulen erhielten über diese Verfahrensweisen sechs Lehrkräfte, die Grundschulen acht und Gymnasien drei Lehrkräfte und eine Lehrkraft wurde an einer Gemeinschaftsschule eingestellt. Was in die eine Richtung funktioniert, geschieht allerdings auch andersherum. Auch Lehrkräfte aus Südthüringen wollen in andere Bundesländer wechseln. Wieviele dies zum aktuellen Schuljahr getan haben, dazu hat das Schulamt keine Zahl mitgeteilt.

Zur Unterrichtsabdeckung greift man auch auf die so genannten Abordnungen zurück. Derzeit insbesondere vom Gymnasium zu den Regelschulen. Lehrerinnen und Lehrer werden für eine gewisse Zeit von ihrer Stelle an andere Schulen abgeordnet, um dort den Mangel abzumildern. In der Hoffnung, dass bis Abordnungsende eine neue Lehrkraft eingestellt werden konnte. Auch die Schulen, die abordnen, haben dabei häufig genug selbst mit Lehrermangel zu kämpfen. In Schluesingen hatte die Situation in diesem Jahr dazu geführt, dass die Elternsprecher des Schleusinger Gymnasiums auf die Barrikaden gegangen sind.