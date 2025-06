Erfurt (dpa/th) - Die regelmäßigen Beurteilungen, die Thüringens Lehrer bekommen, sind wahrscheinlich bald passé. So sieht es ein Passus in einem umfangreichen Gesetzespaket zur Modernisierung des Dienstrechts vor, mit dem sich der Landtag in Erfurt erstmals beschäftigt hat. Innenstaatssekretär Norman Müller sprach von Bürokratieabbau bei den Lehrerbeurteilungen.