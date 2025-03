Man durfte sich schon verwundert die Ohren reiben, als am Mittwoch im Landtag in Erfurt zuerst der CDU-Fraktionsvorsitzende Andreas Bühl und dann eine halbe Stunde später der Linke-Fraktionsvorsitzende Christian Schaft vor die Presse traten, um zu verkünden, dass es eine Einigung in den Verhandlungen zum diesjährigen Thüringer Landeshaushalt zwischen der Brombeer-Koalition und den Linken gibt.