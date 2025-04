Lehramt Referendariat untersagt - Klimaaktivistin mit neuer Klage

Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen und der Wirtschaftsordnung müsse nicht nur erlaubt sein, sondern sei darüber hinaus wesentlich für die Weiterentwicklung des Zusammenlebens, sagte die GEW-Vorsitzende. Sogar der gerade verstorbene Papst Franziskus habe sich kapitalismuskritisch geäußert. "Was wir brauchen, sind Lehrerinnen und Lehrer, die bereit sind, in ihrer Freizeit für ihre Überzeugung einzutreten und ihren Schülerinnen die Partizipation an einer gesunden Demokratie vorzuleben."