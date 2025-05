Zwei große Säcke mit losem Lehm, fertige Bausteine aus Lehm und Werkzeug erwarteten in dieser Woche zehn Schüler der Regelschule Am Schloss Neideck in Arnstadt zu einem ganz besonderen Tag: Sie wollten im Rahmen eines Workshops erfahren, wie man mit Lehm bauen kann. Dass womöglich nicht alle der Sechstklässler Architekt werden wollen oder mit einer Tätigkeit auf dem Bau liebäugeln, war von Anfang an klar. Dass manch einer nur eine Alternative zum Klassenzimmer-Unterricht suchte, kein Geheimnis. Überreden musste man jedoch keinen der sechs Jungen und vier Mädchen zum Unterricht an anderem Ort, der im Rahmen der Woche der erneuerbaren Energien angeboten worden war – interessiert waren alle und vor schmutzigen Händen oder Werkzeug „fürchtete“ sich auch niemand.