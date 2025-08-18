Die „ Glubberer“ im Weihbachgrund – solch ein Ereignis elektrisierte natürlich die Fußball-Fans der gesamten Region. 550 zahlende Zuschauer sorgten dann auch für eine imponierende Kulisse. Dabei war das Ergebnis sowieso zweitrangig. Vielmehr wollten die Interessierten sehen, was die Nürnberger Oldies noch an Ballfertigkeit, Tricks und Schlitzohrigkeit auf dem Kasten haben. Aber sie waren auch neugierig, wie sich wohl die Veilsdorfer und Heßberger Senioren gegen die namhafte Konkurrenz aus der Affäre ziehen würden.