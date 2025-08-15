Hauptorganisator Oliver Weiß traut seinen Augen nicht, als ihn Thomas Ziemer per WhatsApp informiert: „Hab’ mir kurzfristig noch einen Spieler dazugeholt, der eigentlich Samstag in den Urlaub fahren wollte und jetzt durch mein Einlenken erst Sonntag losfährt. Da wirst du stauen“, schreibt der 55-jährige Nürnberger, der einst auch für 1860 München, Hansa Rostock und natürlich seinen 1. FC Nürnberg in der Bundesliga kickte und heute die Spiele der FCN-Traditionself managt. Weiß ist gespannt wie ein Flitzebogen und wartet noch auf eine Antwort Ziemers. Doch die bleibt aus. Weiß hakt nach. „Da bin ich aber gespannt“, tippt er nervös in sein Handy und setzt davor noch ein breit grinsendes Smiley. Ziemer lässt den Veilsdorfer zappeln, unendlich lange 25 Minuten. Dann haut er den „Hammer“ raus: „Marek Mintál“. Weiß schreibt nur noch „Wow“, schickt ein Smiley mit großer Sonnenbrille und eine lodernde Flamme nach und bringt es dann auch auf den Punkt: „Da werden sehr viele Leute begeistert sein. Danke dir dafür.“