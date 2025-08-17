Das Ergebnis des Legenspiels zwischen den Altherren der SG Veilsdorf/Heßberg und der Traditionsmannschaft des 1. FC Nürnberg (2:9) war sowieso zweitrangig. Viel mehr wollten die Interessierten sehen, was die Nürnberger Oldies noch an Ballfertigkeit, Tricks und Schlitzohrigkeit auf dem Kasten haben. Aber sie waren auch neugierig, wie sich wohl die Veilsdorfer und Heßberger Senioren gegen die namhafte Konkurrenz aus der Affäre ziehen würden.