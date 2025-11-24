Cliff selbst hatte zu diesem Zeitpunkt bereits Erfolge gefeiert, etwa mit "Vietnam" - laut Bob Dylan handelt es sich dabei um das beste Protestlied überhaupt. Doch reich wurde er damit nicht, also trennte er sich von Island Records.

Rassismus in London

Für seine Karriere war der Jamaikaner nach London gezogen. Doch die Hauptstadt von Großbritannien empfand er als schwierig. Eine Vermieterin wollte ihn mit den Worten "Wissen Sie nicht, dass Schwarze hier nicht geduldet werden?" hinauswerfen. Erst als sie ihn später bei "Top of the Pops" sah, änderte sie ihre Haltung, wie Cliff im kanadischen Sender CBC erzählte.

Cliffs Song "Many Rivers to Cross" verarbeitet diese Zeit - und auch die Geschichte seiner Vorfahren, die einst als Sklaven die Überfahrt über den Atlantik machen mussten. Der Titel wurde unter anderem von Cher, Joe Cocker und Harry Nilsson mit John Lennon gecovert. Cliffs Originalversion ist Teil des Soundtracks zu "The Harder They Come".

Musikalisches Wirken bis zuletzt

Cliffs Einfluss auf andere Künstler war groß: Von Reggae-Stars bis hin zu Pop- und Rock-Musikern sah man in ihm ein musikalisches Vorbild. Er arbeitete im Laufe seiner Karriere mit Größen wie Sting und Wyclef Jean zusammen. Zu seinen Bewunderern zählt Bruce Springsteen, der live öfter mal ein Cover des Songs "Trapped" spielte. Die beiden traten auch gemeinsam auf.

Bis zuletzt war Jimmy Cliff als Musiker aktiv. Sein letztes Studioalbum "Refugees" erschien 2022.