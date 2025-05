Manchmal lieber Fitness statt Bundesliga

Er selbst wähle sehr genau aus, welche Spiele er am Bildschirm verfolge, erklärte Heynckes. "Das große Interesse am Fußball hat nachgelassen. Bayern, Mönchengladbach, Bilbao, Real, Barcelona, generell den spanischen Fußball verfolge ich, genauso Topspiele in England oder Frankreich. Ich selektiere", so der Jubilar, der seinen Geburtstag am Freitag möglichst still und im engsten Kreis feiern will. "Die großen Spiele schaue ich, aber manchmal gehe ich lieber in den Fitnessraum, statt Bundesliga einzuschalten."