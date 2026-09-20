Legendäre TV-Serie 40 Jahre "Kir Royal" – Der Kult um Münchens Schickeria

München - Schick, schicker, Schickeria. In den 1980er Jahren war München die Hochburg der Bussi-Bussi-Gesellschaft. Der unnachahmliche Chronist dieses Phänomens: der Filmemacher Helmut Dietl. In seiner Serie "Kir Royal" setzte er dem illustren Treiben der Schönen und Reichen in München ein Denkmal. Die erste Folge lief am 22. September 1986 im Ersten und wurde zum Kult. 40 Jahre später ist die bissige Gesellschaftssatire immer noch zu sehen, in der ARD Mediathek. Lohnt sich das Einschalten der sechs Folgen heute noch?