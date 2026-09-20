Legendäre TV-Serie 40 Jahre "Kir Royal" – Der Kult um Münchens Schickeria

Wie kam Franz Xaver Kroetz zu seiner Rolle?

Eigentlich hatte ein anderer Schauspieler den Part, doch Dietl war nach den ersten Drehtagen unzufrieden und wollte einen anderen. Ein Wochenende blieb ihm Zeit. Am Samstag fragte er Kroetz und der sagte einige Stunden später zu, wie Dietl in seiner Autobiografie "A bissl was geht immer" schreibt. Im WDR Fernsehen war man entsetzt: "Den Kommunisten Kroetz wird der WDR nicht akzeptieren", zitiert Dietl einen Vertreter des Senders. In der Tat war der Schauspieler in den 1970er Jahren mal in der Deutschen Kommunistischen Partei. Dietl fing trotzdem an, mit Kroetz zu drehen - und das machte dieser so gut, dass auch der WDR schließlich einlenkte.