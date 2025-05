Auch viele andere Vortänzerinnen schwärmen von der Tradition und der "Sisterhood", also der Schwesternschaft und dem festen Frauen-Bund, bei den "Rockettes". "All diese Frauen, die schon Rockettes waren in 100 Jahren und wie unterschiedlich sie alle waren - das ist einfach cool und inspirierend", sagt Laura. "Manche Leute sagen, alles müsste jetzt ein bisschen liberaler sein, aber ich finde das cool so", ergänzt ihre Vortanz-Kollegin Madelynn. "Starke, aber auch traditionelle Frauen, gemeinsam bei den Rockettes. So etwas gibt es nicht mehr so oft."