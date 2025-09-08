«Goodbye Stranger» Das Herz von Supertramp: Rick Davies ist tot

Am Samstag starb der weltbekannte Musiker nach langer Krankheit im Alter von 81 Jahren. Das teilten Supertramp auf ihrer Website mit, Universal Music bestätigte den Tod. "Sein gefühlvoller Gesang und sein unverkennbares Spiel auf der Wurlitzer-Orgel wurden zum Herzschlag des Bandsounds", hieß es dazu von der Band. "Abseits der Bühne war Rick bekannt für seine Herzlichkeit, seine Widerstandskraft und seine Hingabe an seine Frau Sue, mit der er über fünf Jahrzehnte seines Lebens teilte."