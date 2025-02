Weitere Clubs wollen folgen

Auch andere Thüringer Cannabis-Clubs sind in den Startlöchern, um erstmals das Rauschmittel mit psychoaktiven Wirkstoffen an Mitglieder abzugeben. Ein Weimarer Verein möchte im März damit beginnen. Lizenzen für Anbau und Abgabe wurden etwa auch an Clubs in Jena und Hildburghausen vergeben.