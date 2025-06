In der Saison 2024/25 spielten die Zwillinge Florian und Philip Leffler erstmals nicht in der selben Mannschaft. Philip war vor einem Jahr zum Landesklasse-Aufsteiger SV Thuringia Struth-Helmershof gewechselt, Florian blieb beim FSV Floh-Seligenthal in der Kreisoberliga. Und doch starteten die beiden 20-jährigen Offensivspieler so richtig durch. Der eine wurde mit 35 Treffern Torschützenkönig, der andere will am Sonntag den Klassenerhalt schaffen. Im Gespräch blicken die Lefflers auf das vergangene Jahr zurück und vermelden, dass sie in der neuen Saison wieder zusammen spielen werden.