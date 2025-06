Wenn Gebäude leer stehen und dem Verfall preisgegeben sind, wenn bebaubare Grundstücke ungenutzt verwildern, ist das nicht nur wegen der unschönen Ansicht ein Ärgernis. Auf der anderen Seite gibt es vielerorts Wohnungssuchende und Bauwillige, denen nicht geholfen werden kann, weil die ungenutzten Gebäude oder Flächen nicht zur Verfügung stehen. Das Modellvorhaben der Raumordnung zur Siedlungsentwicklung in der Werra-Wartburgregion (Moro) analysiert Leerstände und Baulücken. „Alle Eigentümer leer stehender Immobilien und unbebauter Grundstücke wurden angeschrieben, um ihnen Beratung anzubieten“, sagt Peter Neumann (parteilos), Bürgermeister der Krayenberggemeinde. Es sei ein Angebot, keine Verpflichtung, unterstreicht er. Am 21. August ist im Dorfgemeinschaftshaus in Kieselbach ein Termin geplant, bei dem betroffene Eigentümer sich beraten lassen können, unter anderem darüber, welche Fördermittel es gibt, wenn man sanieren möchte. Ziel des Programms sei es, den Leerstand zu verringern und somit die Entwicklung der Gemeinde zu unterstützen.