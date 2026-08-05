Es hat schon einmal gut geklappt: Die „Stadtplätzchen“-Initiative, die vor zwei Jahrzehnten vom kommunalen Sanierungsbüro Kobeg angeschoben und später sogar von einer Kunstaktion unterstützt wurde, zeigte Wirkung: Verwitternde, leere Gebäude und Brachflächen im Stadtkern, die „Stadtplätzchen“, bekamen die nötige Aufmerksamkeit und wurden daraufhin nach und nach ins Leben zurückgeholt. Nicht alle, aber doch ein großer Teil von ihnen. Damit wurde das Stadtbild nicht nur optisch verändert, sondern die Innenstadt auch um neue Angebote ergänzt – von Wohnungen über Geschäfte bis zu Gaststätten.