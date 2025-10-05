Ein Haus am Kirchberg, unterhalb der Kilianskirche im Frankenblick-Ortsteil Effelder soll verkauft werden. Für die kommunale Immobilie soll ein Verkehrswertgutachten eingeholt, werden, um es zu veräußern. „Die Verkaufsabsicht besteht bereits lange“, erläuterte Bürgermeisterin Ute Müller-Gothe während der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Allerdings ist das Gebäude in die Jahre gekommen und es besteht Zweifel darin, ob sich ein Käufer findet, der noch den Verkehrswert zahlen möchte. „Wir dürfen aber kommunales Eigentum nicht verschleudern“, erinnert die Rathauschefin an die Rechtslage.