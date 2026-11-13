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  6. Dieb klettert über Zaun und fliegt auf

Leergut-Klau in Rohr Dieb klettert über Zaun und fliegt auf

Ein Mann klettert in Rohr über den Zaun eines Getränkehandels und hat schon alles bereitgestellt. Doch dann kommt ein Zeuge dazwischen. Und das war nicht seine einzige Panne.

Leergut-Klau in Rohr: Dieb klettert über Zaun und fliegt auf
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Ein Leergut-Dieb kletterte über den Zaun des Getränkehandels in Rohr (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Das hatte er sich sicher anders vorgestellt: Ein 45-Jähriger soll am Donnerstagabend in Rohr über den Zaun eines Getränkehandels geklettert sein und schon mal fleißig Leergut zusammengetragen haben, wie die Polizei berichtet.

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Dumm nur: Ein Zeuge hatte alles gesehen. Und die Beamten waren schneller vor Ort als gedacht.

Zeuge sieht Mann über den Zaun klettern

In der Straße Rotes Tal beobachtete am Donnerstagabend ein Zeuge, wie ein Mann über den Zaun eines Getränkehandels stieg, und wählte sofort den Notruf.

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Die Polizei rückte gleich mit mehreren Fahrzeugen an, sicherte das Gelände und schnappte sich in unmittelbarer Nähe einen Mann.

Kameras haben mitgeschaut

Der 45-Jährige wurde nach Angaben der Polizei unter anderem durch einen Abgleich mit vorhandenem Videomaterial erkannt.

Auf dem Gelände hatte er bereits mehrere Kästen Leergut zusammengestellt. Vermutlich wollte er sie später in aller Ruhe abholen. Daraus wurde nichts.

Auto mit falschen Kennzeichen

Und das ist noch nicht alles: Sein Wagen stand ganz in der Nähe. Die Kennzeichen daran waren für das Auto nie ausgegeben worden, berichtet die Polizei.

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Deshalb droht dem Mann zusätzlich eine Anzeige wegen Urkundenfälschung.

Waren das etwa nicht die ersten Besuche?

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Jetzt prüfen die Ermittler, ob der 45-Jährige auch dahintersteckt.