Thüringens Kommunalstaatssekretär Andreas Bausewein (SPD) sagte, schon die fachliche Prüfung einer möglichen Wiedereinführung von Straßenausbaubeiträgen in Thüringen sei am Ende negativ ausgefallen. Es habe sich gezeigt, dass dadurch mittel- und langfristig keine positiven Effekte für den Landeshaushalt zu erwarten seien. Es sei aber auch klar, dass angesichts der prekären Lage der öffentlichen Haushalte in Thüringen darüber nachgedacht werden müsse, wie sich Geld sparen lasse, sagte Bausewein.